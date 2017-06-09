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ABD'nin mucize bebeği hayatını kaybetti

2 yıl önce burunsuz olarak doğan ve sosyal medyada “Mucize Çocuk” olarak adlandırılan Eli Thomson, yaşamını yitirdi.

09.06.2017 - 10:14
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ABD’nin Alabama Eyaleti’nde 2 yıl önce burunsuz olarak doğan Eli Thomson'ın babası Jeremy Finch, Eli’nin 20 bin kişinin takip ettiği sayfasında ölüm haberini verirken “Hayatımda bu güzel çocuğa sahip olduğum için çok mutluyum” diye yazdı.

NEFES ALMASI İÇİN SOLUK BORUSU AÇILMIŞTI

Eli, Arhina sendromundan muzdaripti. Nefes alması için soluk borusu açılmış, estetik ameliyatla buruna kavuşacağı bildirilmişti. Eli, 2 yaşından sonra işaret dili öğrenmeye başlamıştı. Ölüm nedeni ise otopsiden sonra anlaşılacak.

ABD'nin mucize bebeği hayatını kaybetti

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