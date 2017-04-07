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ABD'nin rejim üssüne saldırısında soru işaretleri

59 füzeyle gerçekleştirilen saldırıda sadece 6 asker öldü. Esad'ın en aktif üssü vurulmadan önce ABD, rejimi uyardı mı?

07.04.2017 - 13:39
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ABD'nin rejim üssüne saldırısında soru işaretleri

abd

ABD'nin Suriye'de yoğun füze saldırısı düzenlediği Beşşar Esad rejimine ait hava üssü, ülkedeki en aktif askeri üslerdendi. Ancak rejim kaynaklarının üssün önceden boşaltıldığını duyurup ve asker kaybını 6 olarak açıklaması soru işaretlerine neden oldu.

ABD'nin rejim üssüne saldırısında soru işaretleri

ESAD'IN EN BÜYÜK KARARGAHI

Esad rejiminin en aktif kullandığı üslerden Şayrat, güvenilir askeri bilgiler yayınlayan açık kaynaklara göre, 7. MİG-25 birliği, MİG-23 birliği, MİG-29 birliği , 677. SU-22 birliği ve rejimin Han Şeyhun'a sarin gazı atan SU-22 tipi savaş uçaklarının bulunduğu 685. hava birliğini barındırıyordu.

Üs ayrıca, SU-25 bombardıman uçağı, sekiz adet K52 ve 4 adet Mİ-27 Rus yapımı helikoptere sahipti.

40 silosu olan üs, 22.tugayın karargahı olarak biliniyordu.

ABD'nin Suriye'de vurduğu hava üssünden görüntüler

ABD'nin rejim üssüne saldırısında soru işaretleri

59 FÜZE ATIŞIYLA 6 REJİM ASKERİ ÖLDÜ

Ancak rejimin resmi haber ajansı SANA, orduya dayandırarak verdiği bilgide, 59 Tomahawk füzesiyle gerçekleştirilen saldırıda yalnızca 6 rejim askerinin öldürüldüğünü savundu.

"ÜS ÖNCEDEN BOŞALTIMIŞTI"

Esad'e yakınlığıyla bilinen Meyadin televizyon kanalının internet sitesinde, saldırının gerçekleşeceği beklentisi nedeniyle üssün önceden boşaltıldığı iddia edildi.

"KAYIP ÜSTE DEĞİL, YANDAKİ BİRLİKTE OLDU"

Bu arada ölen Suriye askerlerinin kimlik bilgilerinin yayınlandığı rejime yakın bazı sosyal medya hesaplarında, kayıpların üste değil, yanındaki hava savunma birliğinde yaşandığı ileri sürüldü.

Rejim kaynaklarının açıklaması, tahribat etkisi ve isabet yüzdesi en yüksek füze türlerinden Tomahawklarının onlarcasının kullanıldığı saldırıda, üste neredeyse hiç kimsenin bulunmadığı kuşkusuna sebep oldu.

ABD'li yetkililer, saldırıda kaç rejim askeri ölmüş olabileceğine ilişkin tahmini bir veriyi henüz paylaşmadı.

RUSYA'NIN ROLÜ

CNN haberinde, bir Pentagon yetkilisinin, füze atılan hava üssünde Rus unsurların da bulunduğunu ancak muhtemel can kaybının önlenmesi için Ruslara önceden birkaç kez bilgi verildiği açıklamasını paylaşmıştı.

Esed rejiminin en önemli destekçisi olan Rusya ise saldırı öncesinde Şam yönetimini tedbir alması için uyarıp uyarmadığını henüz açıklamadı.

ABD, Doğu Akdeniz'deki destroyerlerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle, kimyasal saldırıda kullanılan Şayrat Hava Üssünü vurduğunu açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, “Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu.” şeklinde konuşmuştu.

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