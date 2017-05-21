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ABD'nin silahları Türkiye sınırında görüntülendi

ABD'nin PKK/PYD'ye Rakka operasyonu için verdiğini iddia ettiği ağır silahlar, Türkiye sınırında görüntülendi.

21.05.2017 - 09:12
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ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla onaylanan ve terör örgütü PKK/PYD'ye DAEŞ'e karşı Rakka'daki operasyonda kullanılmak üzere verildiği söylenen ağır silahlar, Suriye'ye gönderilmeye devam ediyor.

ABD'nin silahları Türkiye sınırında görüntülendi

KAMYON VE TIR'LARLA TAŞINDI

PKK'ya yakın kaynaklar, bugün Kamışlı'da söz konusu ağır silahları taşıyan kamyon ve TIR konvoyunun görüntülerini paylaştı.

Askeri kasalarda taşınan ve çok farklı türlerde olduğu görülen silahlar, buradaki PYD'li teröristlere teslim edildi.

RAKKA YERİNE TÜRKİYE SINIRI

Ancak silahların neden operasyonun başladığı iddia edilen Rakka yerine Türkiye'ye sıfır noktasındaki Kamışlı'ya götürüldüğü belirtilmedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tam karşısında yer alan Kamışlı, operasyonun düzenleneceği Rakka'ya yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.

ABD'nin silahları Türkiye sınırında görüntülendi

TÜRKİYE'YE "GÜVENCE" VERİLMİŞTİ

ABD yönetimi, daha önce farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarda PKK/PYD'ye verilen silahların operasyonun ardından geri alınmayacağını söylemiş, ancak Türkiye'ye bu silahların güvenlik tehdidi yaratmayacağına dair güvence verdiklerini belirtmişlerdi.

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