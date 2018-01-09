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ABD’nin uzaya gönderdiği uydu kayboldu

ABD’nin 21. kez uzaya göndermeye çalıştığı pahalı devlet uydusu Zuma, SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildikten sonra kayboldu ve milyarlarca dolar zarara yol açtı.

DHA | 09.01.2018 - 10:17..
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ABD’nin 21. kez uzaya göndermeye çalıştığı "yüksek düzeyde gizli" ve pahalı devlet uydusu Zuma'nın, Florida'da bir askeri üsten SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildikten sonra kaybolduğu ve milyarlarca dolar zarara yol açtığı ileri sürüldü.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, uzay ve savunma sanayi şirketi Northrop Grumman tarafından devlet ihalesi üstlenilen uydunun üretim maliyeti milyarlarca dolar değerindeydi.

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR

Haberde, Florida’da Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü’nden gizlice fırlatılan devlet uydusunun, fırlatmanın ilk fazını başarıyla tamamlasa da ikinci aşamada yok olarak milyarlarca dolar zarara neden olduğu iddia ediliyor.

ABD’nin uzaya gönderdiği uydu kayboldu

BAŞARILI TEK BİR FIRLATMA İŞLEMİ YAPILAMADI

SpaceX bugüne kadar 21 kez Falcon 9 uydu fırlatışı gerçekleştirdi, fakat henüz başarılı olarak kayıtlara geçen bir fırlatma işlemi yapılamadı.

ROKETTEN AYRILDIKTAN SONRA ATMOSFERE GERİ DÜŞTÜ

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, Kongre ve Senato üyelerinin görevin “tam bir zarar” olduğuna ilişkin bilgilendirildiklerini, roketin taşıdığı uydunun roketten ayrıldıktan sonra atmosfere tekrar geri düştüğünü belirtti.

Ayrıntıları henüz bilinmeyen olayda roket yükünün, fırlatmanın ikinci aşamasında roketten düzgün ayrılamadığı düşünülüyor.

ABD’nin uzaya gönderdiği uydu kayboldu

SPACE X'TEN YORUM YOK

TechCrunch ve ArsTechnica yayınları da roketin yükünün Falcon 9’un fırlatılışının ikinci safhasında yeryüzüne geri düştüğüne dair haber aldıklarını aktarıyor.

SpaceX başarısızlıkla sonuçlanan uydu fırlatma faliyetine ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

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