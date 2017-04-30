ABD'nin zırhlı araçları Türkiye sınırında

TSK'nın Sincar ve Karakoç operasyonu büyük ses getirmişti.

Başta Kobani, Kamışlı ve Derbesiye olmak üzere birçok noktaya zırhlı araç gönderen ABD, Türkiye'nin YPG'ye yeni bir operasyon yapmasından korkuyor.

TÜRKİYE'YE ÇOK YAKIN MESAFEDE

Mardin’in Kızıltepe ilçesiyle komşu olan Derbesiye, Kobani ile Kamışlı arasında kalıyor ve Türkiye sınırına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta.

Son operasyonda büyük kayıp veren teröristlerin elebaşı Salih Müslim, "Türkiye'nin bizi vurmasını engelleyin" diyerek ABD'ye yalvarmıştı.