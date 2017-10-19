Abdulhamit Gül'ün gündeme ilişkin değerlendirmeleri

Adalet Bakanı Gül konuğu olduğu AA Editör Masası'nda canlı yayında gündeme ilişkin konuştu.

Bakan Gül'ün konuşmasından satır başları şu şekilde;

TÜRKİYE İLE ABD'NİN VİZE İŞLEMLERİNİ KARŞILIKLI ASKIYA ALMASI

"Daha başka bir, farklı bir suiniyet yoksa, normal hukuk çerçevesinde, diplomasi çerçevesinde vizelerle ilgili daha olumlu anlamda bir gelişmenin olmasını bekliyorum. Elbette bunun bağlayıcı bir şey olacağı, şu tarihte olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Ama vizeyle ilgili bir karar alınınca biz de aynen karşılık veririz."

ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÇALIŞANININ AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİĞİ İDDİALARI

"Amerika'nın biraz daha yüksek bir şekilde tepkisiyle karşılaşıldı ama yapılan bütün işlemler hukuka uygun ve her türlü haklar da ilgililere verilerek gerçekleşmiştir. Şunlar söylendi, 'ailesiyle, avukatlarıyla görüştürülmedi' şeklinde. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Gerek gözaltındayken gerekse sorgudayken, mahkeme önünde avukatlar marifetiyle, avukatların da bizzat şahitliğinde bu süreç tamamlandı. Ailesiyle görüştürüldü. Dolayısıyla burada Amerika'nın çok orantısız bir şekilde bu sürece tepki koyduğunu düşünüyorum."

METİN TOPUZ

"FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un ailesiyle görüşme sağlandı. Hatta bu hususla ilgili de savcılık makamlarımız, 'Ailesiyle görüşemedi' beyanları olduğunda 'Ailesinin talebi olması halinde görüşebilir' diye savcılıktaki arkadaşlarımız aradılar, onlar da talep ettiler. Gerekli görüşmeler sağlandı. Türkiye bir sosyal hukuk devleti. Her türlü kolaylık ve yardım yapılmıştır, gösterilmiştir.

Öncelikle bu, Türk vatandaşı. ABD'nin bundan kendi üzerine alınacak bir şeyi yok ki. Türkiye'de doğmuş, Türk vatandaşı. Bizim vatandaşımız bir suç işlemişse bu yargılanır. Eğer suçsuzsa en başta, kendi vatandaşımız, biz koruruz."

MÜFTÜLERE NİLAH KIYMA YETKİSİ

"Türkiye pratiğine uygundur, kayıt dışılığı da ortadan kaldırma anlamında. İşte bir köylü imam nikahı kıydırıyor ki onlar da çekiniyor, bunun ceza kanunu anlamında farklı sorunları var. Pratikte yaşanan sorunun hukuken giderilmesi anlamında bence çok yerinde bir düzenlemedir."

FETÖ TUTUKLULARINA TEK TİP KIYAFET

"Bu konuda teknik çalışmalar var. Elbette yönetmelikte olsaydı daha erken yapılabilirdi. Ama bir kanun gerekiyor. Muhtemelen KHK düzenlemesinde, bir kanun düzenlemesinde değerlendirilecek bir konudur. Teknik hazırlıklar, değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa sürede yürürlüğe gireceğini söyleyebilirim."

Gül'ün konuşmasından diğer başlıklar özet olarak şu şekilde;

*ABD heyetiyle dün yapılan görüşmeler çok verimli sonuçlandı; bundan sonraki etaplarında daha olumlu gelişmelere sebebiyet vereceğini düşünüyorum.

*Tutuklu ABD konsolosluğu çalışanın ailesi ve avukatıyla görüşmediği iddiası doğru değil, ABD'nin tepkisinin orantısız olduğunu düşünüyorum.

*ABD'nin talep ettiği çifte vatandaşlarla görüşme gibi bir talebi vardı, bu sağlandı; avukatı ile görüşme de mümkün oldu; diğer husus da (serbest bırakılması) mahkemelerin takdiri.

*İyi niyetle, konuşularak (vize sorununun) olumlu sonuca bağlanmasını bekliyorum.

*ABD'nin üzerine alınacağı bir şey yok, söz konusu olan Türk vatandaşı, suç işlediyse yargılanır; tutuklanması da suçlu olduğu anlamına gelmiyor, savcılıkta kuvvetli şüphe var.

*Savcılık makamı dünya kamuoyunu meşgul eden bu konu ile ilgili en hızlı şekilde soruşturmayı sürdürüyor, kısa zamanda tamamlanır.