Abdullah Gül, Beşiktaş'ın zaferini kutladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gül, mücadeleyi Beşiktaş'ın 4-1 kazanmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"BEŞİKTAŞ ARTIK HERKESİN TAKIMI"

Beşiktaş'ı ve Başkan Fikret Orman'ı tebrik eden Abdullah Gül, ''Bundan sonra da başarıları hep birlikte seyredeceğiz, hepimizin göğsü kabaracak. Beşiktaş artık herkesin takımı oldu, bütün Türkiye onu destekliyor. İnşallah daha güzel şeyler hep beraber göreceğiz. Başta Başkan olmak üzere Şenol Bey ve futbolcuları tebrik ederim. Hep gurur duyuyoruz bu başarılarda'' dedi.