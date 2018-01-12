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Abdullah Gül: Gazeteciler serbest yargılanmalı

Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararıyla ilgili başlayan tartışmaya ilişkin konuşan Gül, gazetecilerin serbest bırakılmasından yana olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 14:16..
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Abdullah Gül: Gazeteciler serbest yargılanmalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SERBEST YARGILANMALILAR"

Gül, Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ'den tutuklu sanıklar Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki kararıyla ilgili soru üzerine, "Ben cumhurbaşkanı iken ve ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanması hem adalet açısından hem Türkiye'nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugün de o görüşteyim. Türkiye'nin rahatlaması ve imajıyla, iyileşmesi açısından da hak, hukuk bu konularda yargılama yine devam eder yazarların, çizerlerin, gazetecilerin" yanıtını verdi.

Abdullah Gül: Gazateciler serbest yargılanmalı VİDEO

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ'den tutuklu sanıklar Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmedip serbest bırakılmalarını istemişti.

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Abdullah Gül: Gazeteciler serbest yargılanmalı

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