Abdullah Gül: Gazeteciler serbest yargılanmalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SERBEST YARGILANMALILAR"

Gül, Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ'den tutuklu sanıklar Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkındaki kararıyla ilgili soru üzerine, "Ben cumhurbaşkanı iken ve ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanması hem adalet açısından hem Türkiye'nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugün de o görüşteyim. Türkiye'nin rahatlaması ve imajıyla, iyileşmesi açısından da hak, hukuk bu konularda yargılama yine devam eder yazarların, çizerlerin, gazetecilerin" yanıtını verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ'den tutuklu sanıklar Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkı ile "ifade ve basın özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmedip serbest bırakılmalarını istemişti.

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