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Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

Gazeteci Batuhan Yaşar, Abdullah Gül'ün Deniz Baykal ile bir araya geldiğini, 'hayır' cephesinin adayı olabileceğini yazdı.

26.04.2017 - 09:12
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Abdullah Gül 'hayır' cephesinin adayı olacak iddiası

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün ABD Büyükelçiliği tarafından arandığını yazan ilk gazeteci olan Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, yine çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

HAYIR CEPHESİNİN ADAYI

Siyasette hareketli günlerin yaklaştığını belirten Batuhan Yaşar, "Hareketlenmeler söz konusu... Senaryolar, girişimler, görüşmeler Ankara’daki siyasi kulisleri hareketlendirdi. Yüzde 48.6, hayır cephesini oldukça cesaretlendirmiş görünüyor.. Kulislere kulak verip ne olup bittiğine bakarken şaşkınlıkla karşılaştığım bir bilgiye ulaştım. Abdullah Gül..." diye yazdı.

DENİZ BAYKAL-ABDULLAH GÜL GÖRÜŞMESİ

Yaşar, referandum sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok çalışan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Abdullah Gül ile gizli bir görüşme yaptığını da belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ VAR MI

Batuhan Yaşar, yazısında;"Görüşme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde mi yapıldı veya CHP’nin bir teklifi mi iletildi; bu bilgilere henüz ulaşamadık." ifadelerine yer verdi.

"YENİ BİR DURUM VAR, HAZIR OL"

Abdullah Gül'e; yeni parti yerine Saadet Partisi'nin başına geçmenin önerildiğini yazan Batuhan Yaşar, Gül'e; “Yeni bir durum var... Hazır ol... Sana ihtiyacımız var.” dendiğini ifade etti.

 

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