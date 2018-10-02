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Abdullah Gül, mal kaçırdığı iddialarını yalanladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mal varlığını yurt dışına kaçırdığı iddialarıyla ilgili "yalan ve maksatlıdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 17:20..
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Abdullah Gül, mal kaçırdığı iddialarını yalanladı

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; FETÖ'den tutuklu olan Hacı Murat Gülcan, mahkemeye verdiği dilekçede 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinden önce mal varlığını yurt dışına kaçırdığını belirtti.

GÜL YALANLADI

Bu iddiaların ardından Abdullah Gül'ün kullandığı 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Resmi Twitter Hesabı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "01.10.2018 tarihinde bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül hakkında bir takım ticari faaliyerle ilgili yapılan haber tamamen yalan ve maksatlıdır. Ayrıca haberde iddia edilen konularla ilgili 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül herhangi bir bilgisi ve ilgisi bulunmadığı gibi yurt dışında banka hesabı ve gayri menkulü bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Abdullah Gül, mal kaçırdığı iddialarını yalanladı

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