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Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

Türkiye'nin Kürtlere karşı olmadığını belirten Abdullah Gül, Suriye'de PKK bağlantılı gruplara karşı çıkıldığını vurguladı.

28.06.2017 - 07:10
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Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

abdullah gğl

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rus RT televizyonuna verdiği röportajda Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşı değerlendirdi.

İSTİKRARDAN YANAYIZ

Suriye ve Türkiye arasında 900 kilometrelik bir sınırın olduğunu ve sorunun Türkiye'de de hissedildiğini belirten Gül, "Bu sorunun çözümünde bizim de yer almamız lazım, çünkü bu sorun bizim için de tehlike oluşturmakta. Bu ihtilaf sonucunda Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Biz Suriye'de istikrar ve çözümden yanayız. Suriye halkının kendi evlerinde mutlu ve güven için yaşayabilmesini istiyoruz. Bizim Suriye veya diğer komşu ülkelere yönelik başka bir niyetimiz yok. Bizim onlarla herhangi bir arazi tartışmalarımız veya çıkar itilaflarımız da yok." ifadelerini kullandı.

KÜRTLERE KARŞI DEĞİLİZ

Suriye'nin kuzeyinde durumun gerginleşmesine dikkat çeken Gül şunları dile getirdi: "Şunun altını çizerek belirtmemiz lazım: Biz Kürtlere karşı değiliz. Bizi bağlayan çok şey var ve biz defalarca onları koruduk. Suriye'de de Irak'ta da. Türkiye'de çok sayıda Suriyeli Kürt mülteci var.

PKK BAĞLANTILI GRUPLAR...

İşte bizim karşı çıktığımız konular şunlar: PKK ile bağlantılı bazı Kürt gruplar kontrol ettiği arazileri genişletiyor ve bölgenin nüfus oluşumunu zorla değiştiriyor. Bu tabii ki kabuledilemez ve intikam eğilimlerinin körüklenmesine neden olur. Türkiye Suriyeli Kürtlere mutluluk ve refah arzuluyor. Biz onları tehdit olarak görmüyoruz. Bize göre, kendi arazisini genişleten ve Suriye içinde özel devlet kuran somut Kürt grupları tehdit oluşturmakta. Onlar ülkenin arazi ve siyasi bütünlüğünü tehdit ediyor ve bu da bizi endişelendiriyor."

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