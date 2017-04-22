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Abdullah Gül şehit ailesini ziyaret etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunceli şehidinin ailesini ziyaret etti, "Allah başka acı göstermesin" dedi.

22.04.2017 - 17:45
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Memleketi Kayseri'ye dün gece gelen Abdullah Gül,  günü babası Ahmet Hamdi, annesi Adeviye ve kardeşi Macit Gül ile birlikte geçirdi.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Abdullah Gül, kardeşi Macit Gül ile birlikte, Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru Ahmet Cihan Kilci’nin Hürriyet Mahallesindeki evine geldi.

Gül'ü, şehit babası Ejder Kilci ile yakını olan MHP eski milletvekilleri Hasan Ali Kilci ile Hamdi Baktır ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç karşıladı.

Abdullah Gül şehit ailesini ziyaret etti

"ALLAH BU ASİL MİLLETE YARDIM ETSİN"

Bina önünde kurulan taziye çadırına geçen Abdullah Gül, şehit babasına şunları söyledi: "Şehit ailelerimizin hepsi metanetli. Allah onlara sabır versin. Şehit cenazelerine ve taziyelerine özellikle gitmeye çalışıyorum. Kayseri’de bulunmam nedeniyle helikopter kazasında ölen polis memurumuzun ailesinin de acısını paylaşmak istedim. Allah başka acılar göstermesin, cenabı Allah bu  asil millete yardım etsin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Şehit haberlerine çok ama çok üzülüyoruz. Memleketimize huzur gelsin istiyoruz.O bölge, o yerler zor yerler. Şehit haberleri ile çok üzülüyoruz. Nerede şehit haberi gelse çok üzülüyorum. Cenabı Allah memleketimize yardım etsin. O bölgeleri hep gezdim. İnşallah bu acılar diner. Çok sayıda şehitler oldu. Memleketin durumu malum, herkes elinden geleni yapıyor. Kimisi ülke için şehit oluyor. Kış şartları altında daha da güçleşiyor. Zor şartlarda seyahat ediliyor, nöbet tutuluyor. Tehlikeli şartlarda görev yapılıyor. Fedakarlıklar yapılıyor. İnşallah bu acılar diner. Kolay, değil, genç yaşta evlatlarımız şehit oluyor. Ailelerin hepsi de sağ olsunlar,metanetle karşılıyor. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığım sırasında şehit aileleriyle sık sık bir araya geldim. Şehit aileleriyle  iftar yaptım. Bazen acıları birlikte yaşadık. Her zaman onlara,buraların sahipleri sizlersiniz derdim."

Abdullah Gül şehit ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra şehidin 4'üncü katta bulunan evine çıkarak anne Fazilet ve yakını kadınlara başsağlığı dileklerini iletti, okunan duayı dinledi.

27 yaşında şehit olan polis Ahmet Cihan Kilci, 6 yıl önce Sütçü İmam Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra asteğmen olarak vatani görevini yapmış, daha sonra polis olmuştu.

Abdullah Gül şehit ailesini ziyaret etti

Abdullah Gül şehit ailesini ziyaret etti

Abdullah Gül şehit ailesini ziyaret etti


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