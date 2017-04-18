taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,6961
EURO
3,9364
ALTIN
152,54
PETR
55,3300

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Evet ya da Hayır dediğine yönelik tek bir açıklama yapmayan Abdullah Gül'ün, seçimleri kazanan Erdoğan'ı tebrik etmemesi dikkat çekti.

18.04.2017 - 09:34
  1. Haberler
  2. Gündem
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süredir AK Parti ve Erdoğan yönetimiyle arasına mesafe koyduğu yönünde eleştiriliyordu. Gül, son olarak oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularına net cevaplar vermemişti.

ABDULLAH GÜL TEBRİK ETMEDİ

Tayyip Erdoğan'ın bir dönem sarfettiği "Yalnız olduğumu biliyorum, mücadeleme devam edeceğim." sözleri üzerinden Abdullah Gül eleştiri almaya devam ediyor. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 2 gün geçmesine rağmen Abdullah Gül tek kelime dahi etmedi, seçimleri yorumlamadı, kazanan Evet'çileri tebrik etmedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

110
Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

277
United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

40
Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

60
Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

28
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

30
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM