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Yolda dans eden kız kazaya neden oldu

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Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyeti olarak Türkiye'ye gelen Hunko'nun PKK flamaları ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, 117 yaşındaki İtalyan Emma Morano'nun hayatını kaybetmesiyle Jamaikalı Violet Mosse Brown'e geçti.

Dünyanın en yaşlı unvanın yeni sahibi belli oldu

Myanmar'da yeni yılı dolayısıyla ülkede 4 gün süren Thingyan Su Festivali'nde 285 kişi hayatını kaybetti, bin 73 kişinin yaralandı.

Amerika'da ordunun silah ve mühimmat depolamak için kullandığı askeri depolar firma tarafından, sığınak olarak satışa çıkarılacak.

Bağcılar'da bir AVM'de çıkan yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi, itfaiye ekipleri olayan hemen müdahale etti.

1 MİT tırlarını durduran savcı yakalandı MİT'e ait TIR’ı, Hatay’da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu yakalandı.

2 United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika'ya gitmekte olan çifti, Houston'da uçaktan indirdi.

3 Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor 8. kez hezimeti yaşayan CHP Lideri, kimsenin umudunu kaybetmemesi gerektiğini, hayır oylarının kazandığını ifade etti.

4 Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası Alman Welt am Sonntag gazetesi, Borussia Dortmund otobüsüne yönelik saldırıda kullanılan malzemelerin Alman ordusuna ait olduğunu öne sürdü.

5 Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için referandumun ardından "Çok ezik, çok beceriksiz" ifadelerini kullandı.

6 Abdullah Gül sessizliğe gömüldü Evet ya da Hayır dediğine yönelik tek bir açıklama yapmayan Abdullah Gül'ün, seçimleri kazanan Erdoğan'ı tebrik etmemesi dikkat çekti.