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Abdullah Gül: Trump'ın tweetleri utanç verici

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump'ı attığı tweetlerle "utanç verici" diyerek eleştirdi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 18:22..
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ABD'nin Türkiye'ye karşı dolarla girdiği mücadeleye tepki sürüyor. Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül de Twitter hesabından Trump'a tepki gösterdi.

"KÜRESEL BİR TEHDİT"

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül: Trump'ın tweetleri utanç verici

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