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Abdullah Gül'den gizli görüşme açıklaması

Abdullah Gül, bugün basında yer alan Deniz Baykal'la görüştüğü ve 'hayır' cephesinin başına geçeceği iddialarını yalanladı.

26.04.2017 - 16:14
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Abdullah Gül'den gizli görüşme açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Gül, bugün çıkan ve 'hayır' cephesinin lideri olarak Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışa gireceği iddiaları hakkında bir açıklama yaptı.

"KÖTÜ NİYETLİ VE MAKSATLI"

Abdullah Gül'ün 11.CB OFİSİ adlı twitter adresinden yapılan açıklamada; "Bugün bir medya organında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ile ilgili olarak yayınlanan "gizli görüşme" haberleri kötü niyetli ve maksatlıdır. Bu ve benzeri yalan haberler son dönemde organize gruplar tarafından bilinçli olarak üretilmektedir. Kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız." denildi.

Abdullah Gül'den gizli görüşme açıklaması

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