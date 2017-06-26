Abdüllatif Şener Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.
Konakladığı Bolu'nun Dağkent mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 12'nci gününe geldiğini, adalet için yürüdüklerini belirtti.
BEN DE KATILACAĞIM
Bazı milletvekili ve partililerin katıldığı yürüyüşe son olarak Abdüllatif Şener'den destek geldi. Şener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Adalet Yürüyüşü'ne katılacağını söyledi.
Abdüllatif Şener, yürüyüşün öğlenden sonraki etabına katılacağını belirtti.
Abdüllatif Şener, 16 Nisan referandumu öncesi sandıktan 'hayır' çıkması için çalışmalar yürütmüştü.
MERAL AKŞENER DE BEKLENİYOR
Abdüllatif Şener'in yürüyüşe katılacağını bildiren Tuluhan Tekelioğlu, Meral Akşener'i de yürüyüşte görmek istediklerini ifade etti.
Abdüllatif Şener CHP için çalışıyor haberi