Abdüllatif Şener Adalet Yürüyüşü'nde

Kaza yaptılar, 'Bir şeyiniz var mı' diye sorup kaçtılar

Ünlü şarkıcı Tarkan, eşinin hamile olup olmadığı ile ilgili soruları yanıtsız bırakmadı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Topal'ın yerine Josef de Souza'yı oynatmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul kıyılarına ölü bir yunus balığı vurmuştu.

Van'da sürdürülen bir dosyada hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi bayram ziyareti için gittiği Uşak'ta yakalandı.

Bakan Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendisini çay içmeye davet eden ortaokul öğrencisi kızın evine konuk oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'ın yaşı nedeniyle "müzeye mi kaldıracağız" dediği Pepe için iddialı sözler sarf etti.

1 Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017'de 3 havalimanının daha projesine başlanacağını açıkladı.

2 Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu "Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı" tartışmalarına gazeteci Murat Bardakçı, "bir okuma hatası" olarak tespit koyuyor.

3 Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı Avustralya'dan Malezya'ya giden AirAsia Havayollarına ait uçak, kalkıştan bir süre sonra çamaşır makinasının çıkardığı seslerle sallandı.

4 Fenerbahçe'de 4 futbolcu satılacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, aralarında Kjaer'in de bulunduğu 4 futbolcunun satılmasına izin verdi.

5 İran'dan Katar'a: Yanınızdayız İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, uygulanan ablukanın "kabul edilemez" olduğunu savundu

6 Ayrancı'daki kazada 1 çocuk hayatını kaybetti Kuralları hiçe saymak insan canına mal oluyor. Bayram tatillerinde pür dikkat olmak gerekiyor. Fakat bu yıl da acı haberler geliyor.