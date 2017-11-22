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ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD sözcüsü Washington’un Türkiye’de darbe planladığı yolundaki iddialarla ilgili bir soruya, "Aynı şarkı, aynı dans" diye karşılık verdi.

22.11.2017 - 08:49
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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Altın tüccarı Reza Zarrab, yaklaşık 18 aydır ABD’de tutuklu. Davası gelecek hafta başlayacak. Yargısal bir süreç, ancak Türk Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve hükümetten başka bir çok yönetici bu konuda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun Türkiye’ye karşı bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Bu davanın ABD’de pişirildiğini söyledi. Siz Türkiye’ye karşı bir darbe yapmaya mı çalışıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta şöyle dedi:

"GÜLÜNÇ İDDİA"

"Biz Türkiye’den bu hikayeyi daha önce de duyduk; aynı şarkı, aynı dans. Bizi daha önce de bir tür darbe yapma girişimi ile suçladıkları için, size bu kez de aynı yanıtı vereceğim. Türkiye’ye karşı bir darbe girişimi içerisinde olduğumuz iddiası çok gülünç. Konuyla ilgili sorularınızı Adalet Bakanlığı’na iletmenizi öneririm."

"İLİŞKİLER EVLİLİK GİBİDİR"

Nauert, "NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerin ne zaman düzeleceği" sorusu üzerine, ülkeler arasındaki ilişkileri evliliklere benzeterek yanıt verdi.
Nauert, "Bu ilişkiler zaman zaman iniş çıkış yaşayabiliyor. Bir gün iyi, bir gün kötü olabiliyor. Biri bir şey söyleyebilir, sonra söylediğinden pişman olabilir. Türkiye bir NATO üyesi, ABD’nin değerli bir müttefiki, ilişkilerimiz güçlüydü. Ama ABD’nin darbe planı yaptığı iddiasına yorum yapmak gerekirse çok basit olarak gülünç. Bence kendileri de bunun farkındalar" dedi.

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