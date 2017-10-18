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ABD'yle vize krizinde görüşmeler devam edecek

ABD'yle vize krizinin çözümü konusunda görüşen Dışişleri "temaslar sürecek" dedi.

18.10.2017 - 18:07
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ABD'yle vize krizinde görüşmeler devam edecek

Dışişleri Kaynakları, bugün ABD heyetiyle süren görüşmelerin ardından bir açıklama yaptı açıklamada görüşmelerin yapıcı geçtiği vurgulandı.

"TEMASLAR SÜRECEK"

"ABD heyetiyle bugün Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları başkanlığında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızdan temsilcilerin de katılımıyla görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler çerçevesinde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verilmiştir. Adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alınmıştır"

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