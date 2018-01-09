Ablukadaki Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor

Esad rejimine bağlı güçler Duma ve Haresta ilçeleri ile Ayn Terma, Sakba, Arbin ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

DOĞU GUTA ABLUKADA

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırılarında Sakbe'de 3, Hammuriye'de 9, Haresta, Arbin ve Medyere'de birer sivil hayatını kaybetti.

Duma ilçesine düzenlenen topçu saldırılarında ise 3 sivil öldü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yıkılan binaların enkazından çok sayıda sivili canlı olarak çıkarmayı başaran Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

12 GÜNDE 139 KİŞİ ÖLDÜ

Sivil Savunma ekipleri sosyal medya hesaplarından bugün paylaştıkları bilgide, Esad ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da önceki 11 gün içerisinde 121 sivilin öldüğünü 580 sivilin yaralandığını belirtti.

Söz konusu süre içerisinde bölgeye 453 hava, 440 karadan karaya füze ve 2 bin 311 topçu saldırısı olurken Sivil savunma ekipleri 42 sivili enkaz altından kurtarmayı başardI. Ölü sayısı 12 günde 139'a yükseldi.

Sivil Savunma ekipleri, Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017 yılında düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi, toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.