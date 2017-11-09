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Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye açılan Louvre Müzesi için 1.3 milyar dolar harcandı.

09.11.2017 - 21:14
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Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapımı tamamlanan aynı zamanda Paris'te de bulunan Louvre Müzesi'nin açılışını yaptı.

30 YIL BOYUNCA 525 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dabi'deki müze "Louvre" ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre Paris'e 525 milyon dolar ödeme yapacak.

Ayrıca Fransa'dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirilecek.

Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı

300 ESER KİRALANDI

Fransa'nın başkenti Paris'te milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği Louvre müzesinden de 300 eser kiralandı.

Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı

GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELE SEMBOLÜ

Müzenin gericiliğe karşı mücadele sembol olduğuna değinen Macron "Bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok" diye konuştu.

Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasını dinleyen Arap liderlere destek mesajı vererek Abu Dhabi'nin Avrupa'ya yönelen ve Afrika, Asya kıtalarına da hitap eden kesişme noktası olduğunu söyledi.

Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı

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