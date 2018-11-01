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Acemi birliğine giden askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Şoför ve muavinin öldüğü kazada 34 asker ve 6 sivil yaralandı.

DHA | 01.11.2018 - 10:54..
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İstanbul'dan Tokat'a giden İsmail Hakkı Toptan'ın kullandığı Metro Turizm'e ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolunun Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden Evren Kara idaresindeki 34 RUF 35 plakalı tıra çarptı.

ŞOFÖR VE MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüs şoförü ile muavin Emre Şakir Güngör hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5'i, ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otobüsteki 40 yolcudan 34'ünün Tokat'taki acemi birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

Acemi birliğine giden askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

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