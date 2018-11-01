Acemi birliğine giden askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın 388. kez karşı karşıya gelecek. Dev derbiye sayılı saatler kala unutulmaz maçlara göz atın...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Şoför ve muavinin öldüğü kazada 34 asker ve 6 sivil yaralandı.

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Yabancı dile ileri yaşlarda başlayanlar daha başarılı

Yabancı dil öğrenme yaşıyla ilgili 'Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi' tezi, yapılan araştırmalarla çürütüldü.