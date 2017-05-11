Açlık grevi yapan CHP'li vekiller Meclis'te konuştu

CHP'li dört milletvekili, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen ve 64 gündür açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın sesini duyurmak için bugün açlık grevi başlatmıştı.

"AÇLIK GREVİNİ BIRAKIN"

Meclis'te açlık grevi ile ilgili konuşan vekillerden CHP'li Mehmet Tüm, "Bizler için en kutsal olan insan yaşamıdır. Açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya da yaşamlarını daha fazla riske atmamalarını, en azından tedaviyi kabul etmelerini öneriyoruz. Açlık grevlerini bir an önce bırakmalarını talep ediyoruz. Aksi halde geri dönülmez bir yola girilecektir. Bundan hepimiz büyük üzüntü duyacağız. Bizler her zaman olduğu gibi mağdur olan tüm yuttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

DUYURU YAPTILAR: GREVİMİZ BAŞLADI

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 64 gündür açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın durumlarına dikkat çekmek için Meclis'te açlık grevi başlattıklarını duyurarak konuşma yaptı.

CHP'Lİ TÜM: ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR DURUM

Açlık grevi yapanların haksız yere görevlerinden atıldığını dile getiren CHP'li Tüm, hükümete çağrıda bulunarak, "Bu dramı iktidar görmemekte, duymamaktadır. Hak arayan değil biat eden yurttaş istiyorlar. Bu insanlar neden açlık grev yapıyorlar Bunu öğrenmek hükümetin temel görevidir. Bu insanlar haksız yere atıldıkları için işlerine geri dönmek istiyorlar. Başbakanlığa 200 metre mesafede açlık grevi yapıyorlar. Bu eylemi dünya kamuoyu görüyor anca başbakanlık görmüyor. Bu, ülkemiz adına utanç verici bir durumdur. Haksız yere açlığa mahkum ettiğiniz yurttaşların sorunlarını çözünüz" dedi.





ŞEKER: HÜKÜMET YETKİLİLERİNDEN CEVAP BEKLİYORUZ



Açlık grevine 10 Mayıs günü başladığını belirten CHP'li Şeker ise şunları söyledi:

"184 gündür seslerini duyurmaya çalışan iki genç insan var. Bir türlü seslerini duyuramadılar ve açlık grevi ile ölüm sınırına kadar geldiler. Biz de bu iki genç akademisyene katkı vermek ve seslerini duyurmak adına Orhan Sarıbal ile birlikte dün 15.00'dan beri açlık grevi yapıyoruz. Mehmet Tüm ve Niyazi Nefi Kara da akşam 21.00'de bize katıldı. Birlikte de 24 saat yemiyor, içmiyoruz diyerek seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Biz geri dönülmez noktaya gitmek istemiyoruz.





"SİNİRLER HARAP OLDU"

Sinirlerin tamamen harap olduğu, uzun süre protein alamamaktan bütün organların yetmezliğe gideceği bir sürece doğru gittiğini görüyoruz. Bu durumlarda 40'ıncı günden sonra kritik süreç başlar, 60'ıncı günden sonra da bu tür açlık grevlerinde ölümler meydana gelmeye başlıyor. Biz bu ölümlerin meydana gelmemesi için herkesi görevini yapmaya devam ediyoruz. Kendileriyle konuştuk ve bu işin sonuçlanması için görüştük ve yetkililerin de bir an önce diyaloga geçmesi için çağrımızı ilettik. Konuşulsun, kötürüm, sakat bir şekilde karşı karşıya kalmasınlar ve hayatlarını devam ettirsinler.

Bu insanların talebi hükümet yetkililerinin aile, eş ve anneleriyle görüşmesi ve bir çözüm bulunması. Bunu hükümet yetkililerine ilettik ve cevap bekliyoruz. Durum kritik süreçte Meclis'in 500 metre yanında bu eylemler yapılırken 'bunlardan haberim yok' demek mümkün değil. Umarız çözüm bulunur sonuca varılır devam ettirmemize gerek kalmaz bu eylemi."