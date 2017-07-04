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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini değiştiriyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Murat Boz hariç tüm jüriyi değiştirme kararı aldı.

04.07.2017 - 10:08
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Acun Ilıcalı O Ses Türkiye jürisini değiştiriyor

"O Ses Türkiye" yarışmasında 6 sezondur birincilik için gözyaşı döken, dualar eden Hadise nihayet amacına ulaşmıştı. Fakat hevesi kursağında kaldı. Yeni sezon hazırlığı yapan Acun Ilıcalı'nın Murat Boz hariç tüm jüri üyelerini değiştirme kararı aldığı iddiası ortaya atıldı.

İLK TEKLİF YILDIZ TİLBE'YE GİTTİ

Sibel Can, Hadise, Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin yerine yeni isimler düşünüldüğü haatta ilk teklifin Yıldız Tilbe'ye götürüldüğü ortaya çıktı.

HADİSE BOZULDU

Kulislerde konuşulanlara göre; renkli kişiliği ile milyonların beğenisini kazanan Yıldız Tilbe'ye teklif çoktan gitti ve o da olumlu baktığını dile getirdi. Kötü haberi alan Hadise'nin ise morali bozuldu. Yeni albümünün adını bile 'Şampiyon' koyan Hadise lansman yaptığı günün akşamında bu haberi alınca yıkıldı.

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