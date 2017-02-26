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Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Yunanistan'da kanal satın alacağını söyleyen Acun Ilıcalı, iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunacağını düşünüyor.

26.02.2017 - 09:05
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Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Hülya Avşar'ın Star TV ekranlarında başlayan yeni programı ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’nin ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu.

YUNANİSTAN PLANI

Programda iş hayatına ilişkin bilinmeyenleri anlatan Ilıcalı, Yunanistan planının detaylarını açıkladı. Yunanistan'da kanal alacağını söyleyen Acun Ilıcalı, bu adımıyla başarılı olması durumunda iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunacağını belirtti.

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

"HEDEFİM KANAL ALMAK"

Ilıcalı, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Hedeflediğim reytingleri tutturursam sonraki hedefim Yunanistan'da bir kanal almak. Sonra ise amacım Survivor Almanya ve İngiltere de yapmak. Televizyonculuğu Türkiye dışında da yapabildiğimi ispat etmek için en yakın ülke olan Yunanistan'ı seçtim. Seyirci profilinde de yakınlıklar var. O Ses Yunanistan'da aldığım reytingi Survivor'da da başarabilirsek bu bizim için CV gibi olacak.

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

"İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞUNA KATKIDA BULUNACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Bizde Yunanlılara karşı büyük bir antipati yoktur. Zamanında bir şeyler yaşanmış artık bitmiş diye bakarız. Yunanistan'da bize karşı genel bir antipati var. Ben inşallah orada başarılı olursam bir şekilde bu iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunacağımı düşünüyorum."

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