Adalet Yürüyüşü'ndeki Kılıçdaroğlu İstanbul'da

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekil Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü dolayısıyla İstanbul'da bazı yerler trafiğe kapatılacak.

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Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

Katar ambargo uygulayan ülkelerin ekonomilerine göre kendi ekonomilerinin çok daha güçlü olduğunu vurguladı.