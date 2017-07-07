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Adalet Yürüyüşü'ndeki Kılıçdaroğlu İstanbul'da

CHP Lideri Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 23. gününde İstanbul'a giriş yaptı. Konvoy Mehter Marşı'yla karşılandı.

07.07.2017 - 12:27
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Adalet Yürüyüşü'ndeki Kılıçdaroğlu İstanbul'da

Enis Berberoğlu'nun casusluk suçundan hüküm giymesi ve tutuklanarak İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne "Adalet Yürüyüşü" adı altında yürüyüş başlatmıştı.

İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde saat 12 sularında Gebze tarafından İstanbul'a giriş yaptı.

MEHTER MARŞI'YLA KARŞILANDI

CHP Lideri'nin İstanbul'a girişinde Mehter Marşı ve tarihte kurulmuş 16 Türk devletinin bayraklarıyla karşılanması ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu İstanbul'da Mehter Marşı'yla karşılandı VİDEO

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