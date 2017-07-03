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Adalet yürüyüşüne CHP'li belediyeler de destek oluyor

Seçim zamanı Erdoğan'ı devlet imkanlarıyla miting yapmakla suçluyorlardı, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne belediye hizmeti sunuyorlar.

03.07.2017 - 14:45
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Adalet yürüyüşüne CHP'li belediyeler de destek oluyor

CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna karar verilince Kemal Kılıçdaroğlu yollara düştü, adalet yürüyüşünü başlattı.

Ankara'dan İstanbul'a kadar sürecek olan yürüyüşte 19. gün Adapazarı/Kocaeli arasında devam etti.

CHP BELEDİYE İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Dinlenme tesislerinde çekilen bir fotoğraf, yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devlet imkanlarıyla AK Parti mitingi yapmakla suçlayan CHP'nin, parti kararı olan yürüyüşe belediyeleri de dahil ettiğini gösterdi.

Fotoğrafta, CHP'li başkanların yönettiği Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin, resmi otobüsleri dikkat çekti.

Adalet yürüyüşüne CHP'li belediyeler de destek oluyor

YÜRÜYÜŞTE LOJİSTİĞİ BELEDİYELER SAĞLIYOR

CHP'li belediyeler, vatandaşın ortak malı olan, devletin imkanlarıyla alınan otobüsleriyle, CHP parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu'nun kendi kararları olan adalet yürüyüşünde lojistik hizmet sunuyor.

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