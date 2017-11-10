Adana'da Ata'ya saygı zinciri

Batman'daki Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü töreninde, bir öğrencinin Kürtçe ağıt yakması uzun süre alkış aldı.

1907 ÜNİFEB, Geleneksel 10 Kasım Anıtkabir Ziyareti'ni yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Arakanlı Müslümanların dramı devam ediyor

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü Münih’te tanıtıldı

Dünyanın en geniş aralıklı köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Münih'te düzenlenen bir sergide görücüye çıktı.