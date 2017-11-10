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Adana'da Ata'ya saygı zinciri

Adana'da yaklaşık 10 bin kişi 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturdu.

10.11.2017 - 14:27
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Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümününde bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturdu.

Adana'da Ata'ya saygı zinciri

EL ELE TUTUŞTULAR

Kent merkezindeki Fuzuli Caddesi'nde binlerce kişi, sabah saatlerinde, Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında toplandı.

'Saygı zinciri' oluşturan yaklaşık 10 bin kişi Fuzuli Caddesi'nde el ele tutuştu. Kalabalık, Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Adana'da 10 bin kişilik 'Ata'ya saygı zinciri' VİDEO

Adana'da Ata'ya saygı zinciri

Adana'da Ata'ya saygı zinciri

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