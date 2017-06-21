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Adana'da lavanta hasat töreni

Adana'da "Lavanta Kokulu Kelebekler" projesinin hasat töreni, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla yapıldı.

21.06.2017 - 09:28
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Seyhan İlçesi Kuyumcular mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş, Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Adana'da lavanta hasat töreni

Seyhan Belediyesi folklor ekibinin gösterisi ile başlayan etkinlikte konuşan "Lavanta Kokulu Kelebekler" projesinin sahibi Yeliz Tok, bu projeye ziraat mühendisi olan kız kardeşinin teşviki ile katıldığını belirtti.

Adana'da lavanta hasat töreni

"TEPKİLER ALDIM, KİMSEYİ DİNLEMEDİM"

Adana birinciliği beklemezken, Türkiye birincisi olduğunu aktaran Tok, "İlk başta köyümdeki insanlardan 'neden çilek ve bamya ekmiyorsun da çiçek ekiyorsun, ne kazanabileceksin?' şeklinde tepkiler aldım. Fakat kimseyi dinlemeyip, hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. Bu hayalimi gerçekleştirmemde bana yardımcı olan kız kardeşime ve herkese teşekkür ederim." dedi.

VALİ: KIZLARIMIZA GÜVENECEĞİZ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da dünyanın artık güvenli gıdaya doğru yöneldiğini belirterek, güvenli gıda üretebilmek için bilinçli üreticilerin olması gerektiğine işaret etti.

Adana'da lavanta hasat töreni

Kadınların böyle bir görev üstlenmesinin işi daha da kolaylaştıracağını vurgulayan Demirtaş, "Kızlarımıza güveneceğiz, oğullarımıza sağladığımız imkanı onlara da sağlayacağız. Adana’nın artık katma değeri yüksek ürünler üretmesi lazım. Böylelikle hem ülke ekonomisine hem de Adana ekonomisine ciddi katkılarımız olacak. Bu vesile ile 'Lavanta Kokulu Kelebekler' projesi ile Türkiye birincisi olan Yeliz Tok'u ve mansiyon ödülüne layık görülen kardeşimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

"BU GURUR HEPİMİZİ ONURLANDIRDI"

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tekin de "Bu gurur hepimizi onurlandırdı. İnşallah daha farklı projelerle daha farklı çiftçilerimizle yeni birinciliklere ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Adana'da lavanta hasat töreni

LAVANTA HASADI YAPILDI

Konuşmaların ardından, Vali Demirtaş ve protokol üyeleri hasat alanını gezerek, dağıtılan bahçe makaslarıyla lavanta hasadı yaptı.

Adana'da lavanta hasat töreni

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