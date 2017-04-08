Adana'da siyah flamingo görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dünyada ender rastlanan siyah flamingonun, 5 Nisan'da Adana'daki Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görüldüğü belirtildi.

Kuşun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından fotoğraflandığı bildirilen açıklamada, siyah flamingonun önceki yıllarda Kıbrıs ve İsrail'de de görüntülendiği kaydedildi.

GENETİK BOZUKLUKTAN DOLAYI SİYAHLAR

Flamingolar, "sığ suların çok uzun bacaklı, eğri ve uzun boyunlu, küçük kafalı, beyaz-kırmızı tonlarında tüylere sahip kuşları" olarak biliniyor.

Bu kuşların tüylerindeki kırmızı-rosa renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği karotin miktarına göre değişiyor. Flamingolar, çok az karotin içerikli besinler aldıklarında beyaz tüylere sahip oluyor. Ancak vücudundaki genetik bozukluk nedeniyle siyah ya da koyu kahverengi tüyleri olan siyah flamingolar, dünyada çok nadir olsa da görüntülenebiliyor.