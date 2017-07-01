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Adele konserini iptal etti

İngiliz şarkıcı Adele, Wembley Stadyumu'nda vereceği konseri ses tellerindeki rahatsızlık yüzünden iptal edeceğini açıkladı.

01.07.2017 - 16:21
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Adele, doktorlarının bu yönde tavsiyede bulunduğunu, konserlerin iptal olması nedeniyle "yıkıldığını" söyledi.

"KALBİM KIRILDI DEMEK YETERSİZ KALIR"

Ünlü şarkıcı Twitter'daki paylaşımında "Kalbim kırıldı demek yetersiz kalır" ve ekledi, "Bu hafta Wembley'deki konserlerim hayatımda verdiğim en iyi ve en büyük konserlerdi. Kendimi her zamankinden daha fazla zorlamam gerekti ve bu yüzden ses tellerime zarar verdiğim ortaya çıktı."

29 yaşındaki Adele'in 28 ve 29 Haziran tarihlerinde Wembley'de verdiği konserler eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmış, Guardian gazetesi Adele'in içgüdüsel bir şekilde karizmatik olduğunu yazarken Telegraph ise Adele'in sahnedeki doğallığını övmüştü.

Adele konserini iptal etti

"PLAYBACK YAPAMAZDIM"

Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla birlikte olmak için elinden gelen her şeyi yapabileceğini, bunun için playback yapmayı bile değerlendirdiğini ama daha önce bunu hiç yapmadığını ve bir milyon yıl geçse de playback yapmayacağını yazarak, "O zaman sahnedeki kişi Adele olmazdı. "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Bu kararı vermek hiç kolay olmadı. "Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi paylaşacağım. Lütfen beni affedin."

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