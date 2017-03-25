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Adele'in konser havası satışa çıkarıldı

Adele'in hayranı, şarkıcının konserlerinden birinden kendine gelir elde etmenin bir yolunu buldu.

25.03.2017 - 11:46
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Adele'in konser havası satışa çıkarıldı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele’in Avustralyalı bir hayranı, şarkıcının konserinde doldurduğunu iddia ettiği ‘konser havası dolu poşet’i internette satışa çıkardı.

İNTERNETTEN 150 DOLARA SATIŞA ÇIKARDI

Adı Shaun McDonough olan kişi, bu poşeti 200 Avustralya Doları (150 ABD Doları) karşılığında internet sitesinden satmak istedi.

Adele'in konser havası satışa çıkarıldı

SİTE KABUL ETMEYİNCE FİYATI DÜŞÜRÜP YENİDEN SATIŞA ÇIKARDI

Ancak internet sitesi, satış politikasına ters düştüğü gerekçesiyle bu “soyut” malzemenin satışına izin vermedi. Ancak McDonough yılmadı, aynı ‘ürün’ü sitede yeniden satışa çıkardı. Bu defa istediği fiyat 15 Avustralya Doları oldu.

Adele'in konser havası satışa çıkarıldı

Adele'in konser havası satışa çıkarıldı

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