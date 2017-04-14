Adil Gül 16 Nisan anketini açıkladı

1 Kasım genel seçiminin nokta atışı yapan anketçisi olarak bilinen araştırmacı Adil Gür, 16 Nisan halk oylamasına 2 gün kala son anket verilerini açıkladı.

ADİL GÜL'ÜN SON ANKETİ: EVET %60,8

A Haberin haberine göre, yüzde 13,0 oranında 'Sandığa gitmeyeceğim, Boş oy vereceğim ve Kararsızım' diyenler orantısal olarak dağıtıldığında %60,8 EVET, %39,2 HAYIR oranı bulundu.

ANKET 47 İLDE YAPILDI

Araştırma, 08-13 Nisan 2017 günleri Türkiye genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve belde de, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.