taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.325
USD
3,6899
EURO
3,9217
ALTIN
152,35
PETR
55,6100

Adil Gül 16 Nisan anketini açıkladı

1 Kasım seçimlerini bilen Adil Gür'ün 16 Nisan için açıkladığı son ankette 'Evet' oyları yüzde 60.8...

14.04.2017 - 18:31
  1. Haberler
  2. Gündem

1 Kasım genel seçiminin nokta atışı yapan anketçisi olarak bilinen araştırmacı Adil Gür, 16 Nisan halk oylamasına 2 gün kala son anket verilerini açıkladı.

ADİL GÜL'ÜN SON ANKETİ: EVET %60,8

A Haberin haberine göre, yüzde 13,0 oranında 'Sandığa gitmeyeceğim, Boş oy vereceğim ve Kararsızım' diyenler orantısal olarak dağıtıldığında %60,8 EVET, %39,2 HAYIR oranı bulundu.

Adil Gül 16 Nisan anketini açıkladı

ANKET 47 İLDE YAPILDI

Araştırma, 08-13 Nisan 2017 günleri Türkiye genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve belde de, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldı.

Adil Gül 16 Nisan anketini açıkladı

Adil Gül 16 Nisan anketini açıkladı

Adil Gül 16 Nisan anketini açıkladı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

472
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

122
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

258
Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

129
Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

27
Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

104
Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemi tepkisine açıklama

Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemi tepkisine açıklama

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM