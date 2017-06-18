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Adil Öksüz 11 aydır firari

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz, 11 aydır her yerde aranıyor.

18.06.2017 - 12:47
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16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde Hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

HAVA KUVVETLERİ İMAMI

1 Eylül'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan Öksüz, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılmış, arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince 11 aydır sürdürülüyor.

Adil Öksüz 11 aydır firari

TARLA BAKMAYA GELDİM YALANI

Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca, o gün yakalandığı yere Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Adil Öksüz hakkında "anayasayı ihlal" ve diğer suçlardan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İddianamede, Öksüz'ün FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda ve Sakarya'da gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

DARBEYİ KEMAL BATMAZ'LA YÖNETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile ABD'ye gittiği, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Öksüz ve Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıktı.

Adil Öksüz 11 aydır firari

Bu arada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma dosyasına, Öksüz ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir arada olduğu kamera görüntüleri de girdi.

Öte yandan, Adil Öksüz'ün gözaltındayken 3 kez telefonla görüştüğü Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Hasan Balcı, 7 Ocak'ta Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kamudaki görevinden ihraç edildi.

SERBEST BIRAKAN HAKİM TUTUKLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i 16 Ağustos'ta geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Her iki hakim hakkında başlatılan soruşturma FETÖ kapsamına alındı. Hakimler, FETÖ soruşturmasından çok, görev sırasındaki kusurlarından dolayı açığa alınmıştı ancak bu hakimler hakkındaki son soruşturma raporu üzerinde çalışan müfettişler, soruşturmayı Çelik ve Sönmez'in FETÖ bağlantıları üzerinde durarak yürüttü. Daha sonra 6 Mayıs 2017'de HSK tarafından meslekten ihraç edilen Sönmez, aynı gün hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yakalandı ve getirildiği Ankara'da tutuklandı.

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