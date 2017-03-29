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Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

İlerleyen günlerde tamamlanacak Akıncı Üssü İddianamesinde; Adil Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'ndan arandığı ortaya çıktı.

29.03.2017 - 12:35
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Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

15 Temmuz Darbe Girişimi hakkında Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar çok çarpıcı bir yazıya imza attı.

Yaşar, yazısında darbenin beyni olan Adil Öksüz'ün ABD Konsolosluğu tarafından 21 Temmuz 2016, 10.22'de aranmasının iddianamede yer aldığını belirtti.

İşta Batuhan Yaşar'ın yazısındaki o kısım;

Akıncılar iddianamesi, Obama yönetiminin “hani nerede delil” gibi sürekli tekrarladıkları söylemleri de boşa düşürecek gibi görünüyor.

Sadece itiraflar, bilgi ve belgeler değil, görüntüler ve ses kayıtlarından oluşan iddianamede çok dikkat çekici bilgiler de yer alıyor.

15 Temmuz gecesi darbeyi Akıncılar Üssünden yöneten Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in yaptığı tüm telefon görüşmeleri de deşifre edildi.

Adil Öksüz’ün ABD konsolosluk santral numarasından aranması ise çok dikkat çekici. Herhâlde bu konuda ABD Büyükelçiliğinden bir açıklama yapılacaktır.

Ayrıca Öksüz’ün gece boyunca ABD ile yaptığı tüm telefon görüşmeleri de tespit edildi, kimlerle görüştüğü de kayıtlara alındı.

Deyim yerindeyse Akıncılar iddianamesi açıklandığında yer yerinden oynayacak.

Darbenin ardında hani nerede FETÖ diyenlerin gözleri fal taşı gibi açılacak..

Örgütün Türkiye’ye ihaneti tüm kanıtlarıyla ortaya konacak..

Yazdık, yine yazıyoruz.. Bakarsınız, FETÖ’ye “dinî ve seküler eğitim için çalışan sivil bir cemaat” diyenler özür dilemek zorunda kalır.. Biraz daha sabır...

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