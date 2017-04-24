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Adil Öksüz'ün baldızı tutuklandı

Darbeci Adil Öksüz’ün baldızı Emine Şennur Şen, ByLock kullandığının tespit edilmesi üzerine, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24.04.2017 - 17:13
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emine şennur şen

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Şuçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz’ün daha önce gözaltına alınıp adli kontrol ile serbest bırakılan baldızı Emine Şennur Şen'in ByLock kullandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Emine Şennur Şen, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen Emine Şennur Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskiden öğretmenlik yaptığı öğrenilen Emine Şennur Şen'in FETÖ soruşturmasında tutuklanan gazeteci Erdal Şen'in eşi olduğu belirtildi.

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