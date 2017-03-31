Adil Öksüz'ün HTS kayıtları

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianameye göre, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 18 Temmuz 2016'da saat 08.01'de Esenboğa Havalimanındaki, saat 09.27'de ise Sabiha Gökçen Havalimanındaki baz istasyonundan hizmet aldığı tespit edildi.

ÜSKÜDAR'DAN SAKARYA'YA

Öksüz, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesinde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün, 19 Temmuz'da saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı.

ABD ARADI, SONRASI YOK..

İddianamede, Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 21 Temmuz 2016 saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu'ndan arandığı, Öksüz'ün telefona yanıt vermediği, görüşmenin yapılamadığının belirlendiği kaydedildi.

BYLOCK'U NE ZAMAN YÜKLEDİ

İddianamede; Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi.

AİLESİ DE BYLOCK KULLANIYOR

Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.