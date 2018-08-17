Adıyaman şehitlerini uğurladı

Önceki gün mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe veren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonları sürdüren güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Kaçan PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) zırhlı Kobra tipi aracın Dağ Kuyucak-Derinsu arasındaki yoldan geçişi sırasında patlatıldı. Patlamanın etkisiyle araçta bulunan Jandarma Özel Harekatta görevli Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

6 ASKER DE YARALANDI

Zırhlı araçta bulunan ve ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek ise olay yerinde bulunan Jandarma İstihbarat Şubesine ait sivil araç ile hastaneye sevk edilmek üzere Kuyucak köyü istikametine doğru yola çıktı. Operasyonda tıkama görevi yapan güvenlik korucuları sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, sivil araca ateş açması sonucu ‘dost ateşiyle’ kazaen Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek şehit düştü. EYP’nin patlatılması ve ‘dost ateşi’ ile toplam 6 asker ise yaralandı. Yaralıların Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından bölgede operasyonlar sürerken, şehitler için Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da katıldı. Süleyman Soylu, şehit yakınlarına sarılarak onların üzüntülerine ortak oldu. Şehit yakınları İçişleri Bakanı Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istedi. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy törende yaptığı konuşmada, şehitlerin kanın yerde kalmayacağını belirtti.

SLOGANLAR ATILDI VE TEKBİRLER GETİRİLDİ

Törene katılan vatandaşlar terör örgütü aleyhine sloganlar atarak, tekbir getirdi. Binlerce kişinin katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Adıyaman Müftüsü Mehmet Taştı’nın duasının ardından cenazeler tabutlarla memleketlerine gönderildi. İçişleri Bakanı Soylu da tabutu omuzladı.

Düzenlenen törenin ardından Jandarma Kıdemli Başçavuş Aydın Özer Gaziantep’in Nizip ilçesine, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek Osmaniye, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz Diyarbakır Ergani’ye, Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan’ın cenazesi de Ağrı’ya gönderildi.

"ŞEHİT OLMAYA HAZIRIZ"

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın babası Ekrem Yılmaz, "Hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bir ölür bin diriliriz. Vatan sağ olsun." dedi.