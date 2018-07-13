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Adnan Oktar Azerbaycan basınında

İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltılar devam ederken, konu uluslararası basında da karşılığını buldu. Onlardan biri de Azerbaycan basını oldu.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 12:58..
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Adnan Oktar Azerbaycan basınında

Adnan Oktar gurubuna yönelik olarak başlatılan operasyonda ikinci gün geride kaldı. Aralarında Adnan Oktar ve Başkedicik Didem Ürer'in de bulunduğu gözaltına alınanlar için sorgulama işlemleri sürüyor.

Konu İsrail'den ABD'ye İngiltere'ye kadar her yerde yankılanırken Azerbaycan basını da Oktarın gözaltına alınmasını haberleştirdi.

Adnan Oktar Azerbaycan basınında

"KEDİCİKLER HAREMİNİN SAHİBİ"

Azerbaycan BBC'de yayınlanan bir haberde Adnan Oktar'ın gözaltına alınması ve hayatına ilişkin detaylar paylaşıldı. Oktar haberin içeriğinde "Kedicik hanedianının sahibi" olarak tanıtıldı.

Adnan Oktar Azerbaycan basınında

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