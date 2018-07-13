Adnan Oktar Azerbaycan basınında

Adnan Oktar gurubuna yönelik olarak başlatılan operasyonda ikinci gün geride kaldı. Aralarında Adnan Oktar ve Başkedicik Didem Ürer'in de bulunduğu gözaltına alınanlar için sorgulama işlemleri sürüyor.

Konu İsrail'den ABD'ye İngiltere'ye kadar her yerde yankılanırken Azerbaycan basını da Oktarın gözaltına alınmasını haberleştirdi.

"KEDİCİKLER HAREMİNİN SAHİBİ"

Azerbaycan BBC'de yayınlanan bir haberde Adnan Oktar'ın gözaltına alınması ve hayatına ilişkin detaylar paylaşıldı. Oktar haberin içeriğinde "Kedicik hanedianının sahibi" olarak tanıtıldı.

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