taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,8016
EURO
5,6024
ALTIN
189,73
PETR
72,7100

Adnan Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın 13 saattir sorguda olduğu belirtildi.

DHA | 17.07.2018 - 21:44..
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında gözaltında bulunan 187 kişinin ifadeleri dünden beri alınmaya devam ediyor.

3 AVUKATLA BİRLİKTE İFADE VERİYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde Adnan Oktar'ın ifadesini almaya başladı.Polis ekipleri, Oktar'ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti. 

"AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE"

Yaklaşık 13 saattir devam eden ifadesinde Oktar'ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise 'Yerinde' şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLANLARIN SAYISI 200'E YAKLAŞTI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında emniyet kaynakları, Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200'e yaklaştığını ileri sürdü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

982
Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

873
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

81
MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

388
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

135
Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

414
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM