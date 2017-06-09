Adnan Oktar'ın iftar sofrası

Kendi televizyon kanalında 'Kediciklerim' dediği genç kızlarla yaptığı programla adından söz ettiren Adnan Oktar'ın sosyal medyada paylaşılan iftar sofrasıyla çok konuşuldu.

EN GÖZDE KEDİCİKLERİYLE ORUCUNU AÇTI

Boğaz'a nazır bir villanın bahçesinde çekilen fotoğrafta iftar sofrasının en başında Adnan Oktar'ın oturduğu görülürken, yanında da en gözde kedicikleri vardı. Fotoğraf karesinde Adnan Oktar dışında başka bir erkeğin olmaması güç göstergesi olarak yorumlandı.

Fotoğrafın altına kediciklerin "Dünyada olabilecek en güzel resimlerden biri" şeklinde yorumlar yapması dikkat çekti.