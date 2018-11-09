Adriana Lima emekli oldu

Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay’dan sonra New York’a geri döndü. 190’dan fazla ülkede yayınlanacak defilede Adriana Lima podyumunda son kez yer aldı.

Ünlü modelin 19. yürüyüşü beyaz bir meleğin vedası gibiydi. Lima, son yürüyüşünde göz yaşlarına hakim olamadı.

Victoria’s Secret’ın “en uzun süre çalışan modeli” olan Lima, firma için ilk kez 1999 yılında podyuma çıkmıştı.

Adriana Lima Victoria’s Secret podyumunda son kez yürüdü ViDEO

ADRİANA LİMA SON KEZ SAHNEYE ÇIKTI

"UÇMAYI ÖĞRETTİN BANA"

Ünlü model sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak “Sevgili Victoria, beni dünyaya gösterdiğin, sırlarını paylaştığın uçmayı öğrenmem için kanatlar verdiğin için teşekkür ediyorum. Tabi dünyanın en güzel hayranlarının sevgisi için de” yazdı.