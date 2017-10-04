Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, bu yaza yeniaşkıyla damga vurmuştu ve yeni projelerde yer alacağının sinyallerini vermişti.

LİMA KAMPA GİRDİ

Bu sene de Victoria's Secret defilesinde yer alacak Lima, büyük geceye hazırlanmak için adeta kampa girdi.

Ünlü manken Adriana Lima FOTO GALERİ

36 yaşındaki Lima'nın hazırlıkları, yılın en önemli moda etkinliklerinden biri olan defilede modellerin podyuma çıkmadan önce nasıl forma girdiğini anlatan 'Train Like the Victoria's Secret Angels' adlı belgesele de konu oldu.

Adriana Lima kampa girdi İZLE

DEFİLE BU SENE ŞANGAY'DE YAPILACAK

Belgeselde Lima, yaptığı egzersizler ile gelişen kol ve karın kaslarını da kameralara gösterdi. Victoria's Secret defilesi bu yıl ilk kez Çin'in Şanghay kentinde yapılacak.