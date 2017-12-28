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Adriana Lima - Metin Hara ayrılmadı

Lima, evinin mutfağında yemek pişirdiği sırada Hara’nın çektiği videoyu Instagram’ında yayınladı.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 06:59..
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Adriana Lima - Metin Hara ayrılmadı

Aşklarıyla geçtiğimiz yaza damga vuran dünyaca ünlü top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara, ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Lima’nın Instagram’da Hara’yı takip etmeyi bırakması, ilişkilerinin bittiği şeklinde yorumlandı. Metin Hara’nın ayrılık sorularını ısrarla yanıtsız bırakması da iddiaları güçlendirdi. Ancak dün Adriana Lima’dan sürpriz bir paylaşım geldi.

EVLENİYORLAR

Ünlü top model, Amerika’daki evinin mutfağında kırmızı pijamalarıyla yemek pişirirken çekilen görüntülerini Instagram’ın “Hikaye” kısmında paylaştı. Videoyu çeken kişi ise Metin Hara’ydı. Hara’nın Lima’ya İngilizce “Mutfakta kim var? Masterchef mi?” diye sorduğu video, ilişkinin bitmediğinin kanıtı olarak algılandı. Çiftin 2018 için evlilik planları yaptığı konuşuluyor.

Adriana Lima - Metin Hara ayrılmadı

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