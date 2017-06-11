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Adriana Lima: Türkiye harika bir ülke

Antalya'da podyuma çıkan Adriana Lima, ileride Türkiye'ye yerleşmeye sıcak baktığını söyledi.

11.06.2017 - 11:48
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Antalya'da düzenlenen bir etkinliğe katılmak için Türkiye'ye gelen Adriana Lima, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Parlak cildinin sırlarını anlatan Lima, yağ kullanmayı sevdiğini ve sürekli gül suyu kullandığını söyledi

ANNELİK NASIL BİR DUYGU

Annelik konusunda gelen bir soruya yanıt veren Brezilyalı model, "Şahsen dünyanın en güzel annesi olduğumu düşünmüyorum. Anne olmak gerçekten çok güzel bir şey." dedi.

Adriana Lima: Türkiye harika bir ülke

TÜRKİYE'YE YERLEŞECEK Mİ

Adriana Lima, Türkiye'ye yerleşeceği iddialarının hatırlatılması üzerine "Türkiye harika bir ülke neden olmasın. Yakın gelecekte olabilir. Tekrardan gelmek isterim." diye konuştu.

Adriana Lima: Türkiye harika bir ülke

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