Adriana Lima'nın yeni aşkı

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı.

YENİ SEVGİLİ YAPTI

Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde bir kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ve bu kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Ancak bu gündemin üzerinden 2 gün geçmeden güzel model yeni sevgilisinin dudaklarından öperken yakalandı.Romantik dakikalar yaşayan taze aşıklar kimseyi umursamadı ve bir süre öpüşmeye devam etti. 27 yaşındaki Matt Harvey ile görüntülenen 35 yaşındaki Adriana Lima, tüm gece yeni aşkıyla vakit geçirdi.