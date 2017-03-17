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Adriana Lima'nın yeni aşkı

Amerikan futbolunun yıldızı Julian Edelman 8 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta bitiren ünlü model Adriana Lima, yeni bir aşka yelken açtı.

17.03.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. Magazin

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Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı.

YENİ SEVGİLİ YAPTI

Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde bir kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ve bu kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDI

Ancak bu gündemin üzerinden 2 gün geçmeden güzel model yeni sevgilisinin dudaklarından öperken yakalandı.Romantik dakikalar yaşayan taze aşıklar kimseyi umursamadı ve bir süre öpüşmeye devam etti. 27 yaşındaki Matt Harvey ile görüntülenen 35 yaşındaki Adriana Lima, tüm gece yeni aşkıyla vakit geçirdi.

Adriana Lima'nın yeni aşkı

Adriana Lima'nın yeni aşkı

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