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Afgan çocuğu tehdit eden kişi tutuklandı

Yalova'da Afgan çocuğu ölümle tehdit edip parasını gasp eden Ayhan A., sevk edildiği mahkemece yağma suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.

03.06.2017 - 14:07
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Afgan çocuğu tehdit eden kişi tutuklandı

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerde, kimliği belli olmayan bir kişi otomobili kullanırken, yanında oturan ve mülteci olduğu tahmin edilen bir genci, ‘Seni nasıl öldüreyim?’ diye tehdit etti.

Görüntüyü çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi, yanındaki gence ‘Benim ülkemde ne arıyorsun?’, ‘20 lirayı ver seni öldürmeyeyim’, ‘Seni öldüreyim mi paranı mı alayım?’ gibi sözlerle tehditlerde bulundu.

Sosyal medyada izlenen bu görüntülerin ardından birçok kişi, tehditler yağdıran kişinin yakalanıp cezalandırılması için savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

ŞAKA DEMESİ KURTARMADI

Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Altınova ilçesinde çekildiği belirlenen bu görüntülerden sonra yaptıkları çalışmayla, Afgan uyruklu  20 yaşındaki Hüdaverdi Roz Muhammed'e ulaştı.

Afgan çocuğu tehdit eden kişi tutuklandı

Görüntüleri çeken ve bunu sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan Ayhan A.’yı da gözaltına aldı.

Türkiye'ye kaçak giriş yaptığını ve kimlik ile pasaportunun olmadığını söyleyen Hüdaverdi Roz Muhammed, yaşadığı olaydan çok korktuğunu söyledi. Altınova ilçesinde besi çiftliğinde işci olarak çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Ayhan A. ise görüntüleri şaka amacıyla çekip yayınladığını ifade etti.

Afgan genci seni öldürürüm diye tehdit eden adam VİDEO

YAĞMA SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yalova'da sorgulaması tamamlanan Ayhan A., yağma suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp Yalova Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Hüdaverdi Roz Muhammed ise, Yalova Göç Müdürlüğü’ne sevk edildi. Göç Müdürlüğü tarafından yapılan mülakatın ardından Türkiye'ye yasa dışı şekilde giren genç, Uluslararası Koruma Başvurusu’nda bulundu. Psikolojik şiddete maruz kaldığı belirlenen genç, başvurusu sonuçlanana kadar Türkiye’de geçici ikamet izniyle oturacak.

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Afgan çocuğu tehdit eden kişi tutuklandı

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