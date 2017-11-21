Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ve Çaparhar ilçelerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü 20 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
20 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, söz konusu ilçelerde havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 20 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü söyledi.
Öldürülenlerin arasında örgütün bir yöneticisinin bulunduğunu ifade eden Hogyani, operasyonda 2 örgüt üyesinin yaralandığını belirtti. Hogyani, operasyonda sivillerin zarar görmediğini kaydetti.