Afganistan'da askeri helikopter düştü: 25 ölü

Afganistan'ın Farah şehrinde bir askeri uçak düştü. İlk belirlemelere göre 25 asker hayatını kaybetti.

HELİKOPTERDE DEVLET GÖREVLİLERİ BULUNUYORDU

Farah Valiliği'nden yapılan açıklamada, Anar Dere ilçesi yakınlarında düşen helikopterde devlet görevlileri, askeri yetkililer ve iki pilot bulunuyordu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Valilik ayrıca helikopterdeki 25 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı. Askeri Sözcü Necibullah Necibi de yaptığı açıklamada, iki helikopterin yan yana uçtuğunu birinin bilinmeyen bir nedenle düştüğünü dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE KAZALAR MEYDANA GELDİ

15 Eylül tarihinde de Afganistan'ın batısında bir askeri helikopter düşmüştü. Bu kazada da en az 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yine aynı tarihlerde Moldovalı MI-8 MTV helikopteri düşmüş ve 12 hayatını kaybetmişti.