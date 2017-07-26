Afganistan'da Taliban saldırısı: 33 ölü

Adının açıklanmasını istemeyen Kandahar'daki güvenlik yetkilisi, militanların, ilçedeki askeri kampa ağır silahlarla saldırısında 33 askerin öldüğünü söyledi.
4 ASKER DE YARALANDI
Saldırıda 4 askerin yaralandığını kaydeden yetkili, 20'den fazla askerden de haber alınamadığını belirtti.
SALDIRI DOĞRULANDI
Saldırıyı doğrulayan Afganistan Savunma Bakanlığı da olayda 26 askerin yaşamını yitirdiğini, 30 askerin yaralandığını duyurdu.
Talibandan yapılan açıklamada ise saldırıda 74 askerin öldüğü, 6 askerin esir alındığı ileri sürüldü.