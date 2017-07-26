Afganistan'da Taliban saldırısı: 33 ölü

Diyanet'in FETÖ için hazırladığı raporu açıklayan Mehmet Görmez programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

2017'nin ilk yarısında yazılı basında emlak konulu 15 bin 405 haber yapıldı.

Gayrimenkul sektörü medyanın bir numaralı gündemi oldu

Ankara'ya resmi ziyarete gelen Somali Genelkurmay Başkanı için düzenlenen tören sırasında "drone savar" iş başındaydı.

Genelkurmay Karargahı "Drone Savar" ile korundu

Minik kız, canlı yayında korku oyunu oynayan babasına ürpertici bir sürpriz yaptı.

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Kılıçdaroğlu Akşener’in kuracağı partiyi destekledi

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in toplayacağı oylarla ilgili "bundan parti demiyorum, Türkiye kazançlı çıkar" yorumunu yaptı.