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Afganistan'da valiliğe saldırı

Afganistan'da valilik misafirhanesine düzenlenen saldırıda Vali ile Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi'nin yaralandığı bildirildi.

AA | 10.01.2017 - 20:27
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AFGAN

Kandahar Valiliği Sözcüsü Samim Khpelvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının, Vali Humayun Azizi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi ve diğer üst düzey yetkililerle valilik misafirhanesinde toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini söyledi.

PATLAMA SESİ..

İlk saldırının ardından ikinci bir patlama sesi duyulduğunu ifade eden Khpelvak, saldırının ayrıntılarının henüz bilinmediğini belirtti.

Saldırıda Azizi ve el-Kabi'yle birlikte çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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